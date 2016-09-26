Валентин Иванов: "В моменте с падением Быстрова в штрафной ЦСКА проще увидеть элемент симуляции"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал один из эпизодов матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА – "Краснодар" (1:1).
– В конце второго тайма произошло единоборство Алексея Березуцкого и Владимира Быстрова. Имел ли арбитр основания для назначения пенальти?
– В этом моменте проще увидеть элемент симуляции, нежели повод для назначения пенальти. (Сергей ЕГОРОВ)
У арбитра были основания наказать ЦСКА пенальти в матче с "Краснодаром"
Курт Лямке
Раньше секта визжала, что в матчах с ЦСКА Гинер судей покупал. Сейчас и Уфа смогла купить... Расценки что ль снизились... :))))))))))))))))))
18:45 26 сентября
serzheo
foreverCSKAforever___ На гастарбайтера вообще.... с высокой колокольни, он в принципе играть не умеет. Пусть в ФМС идет и там права качает.
18:06 26 сентября
foreverCSKAforever
Это видение не оправдывает того, что ж.к. ему за это так и не дали, как впрочем и еще одному футболисту Краснодара, который в первом тайме симулировал фол от Фернандеса возле боковой линии.
17:57 26 сентября
карельский свинопас
Cantona это заговор с целью нагнуть секту кб ромбика....как бы у шеф-повара Назарова диарея не случилась...так переживал....Ефрем с Кафелем в запое опять...неделей не обойдутся...а если в Питере 3-4 штучки получат,то ....занавес...
17:45 26 сентября
карельский свинопас
serzheo возьми чупа-чупс! и успокойся!
17:41 26 сентября
Cantona~~
Уважаемый СЭкс, нельзя ли поинтересоваться у г-на Иванова насчет дел судьи Галимова, хотелось бы узнать насколько высоко оценены его вчерашние старания в балловом эквиваленте, изучить его методику работы и выяснить чем руководствуется этот Галимов при принятии решений. Обязательно пояснить по какой причине Стоцкий и Засеев не были вознаграждены вторыми желтыми карточками за грубую игру, или это "звезды" РФПЛ типа Вернблюма и условного Халка, которым всё прощалось всегда. Давайте уже проясните ситуацию.
17:29 26 сентября
sadmur
Да,да! Серёжа, ещё про Паршивлюка забыл написать!
17:27 26 сентября
serzheo
Спросили - был ли повод, а не что было "проще" увидеть. Что "проще" увидеть судьям мы наблюдаем каждый тур. Когда Думбия падал в чужой штрафной от малейшего прикосновения, пенальти в пользу ЦСКА ставился постоянно. Вопросов "что проще увидеть" не возникало. У нас получается судьи что хотят - то и видят... Что пишет букварь по этому поводу? Иванов не ответил...
16:22 26 сентября