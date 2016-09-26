Валентин Иванов: "В моменте с падением Быстрова в штрафной ЦСКА проще увидеть элемент симуляции"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов прокомментировал один из эпизодов матча 8-го тура чемпионата России ЦСКА – "Краснодар" (1:1).

– В конце второго тайма произошло единоборство Алексея Березуцкого и Владимира Быстрова. Имел ли арбитр основания для назначения пенальти?

– В этом моменте проще увидеть элемент симуляции, нежели повод для назначения пенальти. (Сергей ЕГОРОВ)

У арбитра были основания наказать ЦСКА пенальти в матче с "Краснодаром"