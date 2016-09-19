Валентин Иванов: "Процедуру замены майки в чемпионате России нужно упростить"

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Валентин Иванов подчеркнул, что РФПЛ стоит задуматься над упрощением процедуры замены игроком испорченной футболки во время матча. Во встрече 7-го тура чемпионата России "Томь" - "Арсенал" (1:0) автору единственного гола Виталию Дьякову порвали майку, и он был вынужден доигрывать первый тайм в чужой форме.

– Защитник "Томи" Виталий Дьяков, которому порвали майку по ходу игры с "Арсеналом", вернулся на некоторое время на поле уже в футболке с другим номером и фамилией. Как здесь стоило поступить арбитрам?

– Уточним еще раз с РФПЛ процедуру. Ее надо, на мой взгляд, упростить. В принципе, ведь что получается – игрок, которому порвали майку, ни в чем не виноват, но он должен пройти за пределы поля и ждать, пока принесут новую форму. Но соперник, который порвал форму, получает, пока Дьяков стоит и ждет новую майку, за счет этого преимущество.

– А что здесь плохого, если такова процедура?

– Но представим, что в момент ожидания футболиста с порванной майкой команда соперника забила гол. Возможно, стоит воспользоваться опытом УЕФА. Там игрок, если нет его второго комплекта, может поменять свою рваную майку оперативно – на ту, что без номера или с другим номером, игрока, который не внесен в заявку на матч. Таким образом, команда быстро может решить проблему и вернуть футболиста на поле, чтобы соперник не получил преимущества. (Сергей ЕГОРОВ)