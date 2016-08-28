Валентин Иванов: "Комментарии по матчу "Томь" - ЦСКА - только после получения рапорта инспектора"

Глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов в интервью "СЭ" дал комментарий по нескольким спорным моментам из матчей тура, состоявшихся в пятницу и субботу. Он подчеркнул, что будет говорить о матче 5-го тура чемпионата России между "Томью" и ЦСКА (0:1) только после получения рапорта от инспектора этой встречи.

- Сразу отмечу, что по матчу "Томь" - ЦСКА комментарии могут последовать только после получения рапорта инспектора этой встречи, - сказал Иванов.

- По матчу "Оренбург" - "Рубин" вопросы вызвала игра рукой Кацалапова и возможное неназначение пенальти в ворота хозяев.

- Не увидел игры рукой. Рука отставлена назад, в естественном положении, расстояние от бьющего небольшое. Вопросов не было, в том числе и у инспектора. Арбитр прекрасно увидел момент.

- Как оцените эпизод из матча "Крылья" - "Уфа", приведший к назначению пенальти в ворота хозяев, с которого гости и забили победный мяч?

- Мне тяжело объяснить, что попытка отбора, приведшая к назначению пенальти, нормальна и без нарушения правил. Это совершенно точно одиннадцатиметровый. Отбирать мяч в своей штрафной надо аккуратнее. Если бы нога пошла правее, можно было бы говорить об удалении. (Сергей ЕГОРОВ)

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