16:49 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Валентин Иванов: "Комментарии по матчу "Томь" - ЦСКА - только после получения рапорта инспектора"

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Суббота. Томск. "Томь" - ЦСКА - 0:1. 54-я минута. Гол Романа ЕРЕМЕНКО (справа).Летние гастроли ЦСКА: игра забудется, очки останутся

Глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов в интервью "СЭ" дал комментарий по нескольким спорным моментам из матчей тура, состоявшихся в пятницу и субботу. Он подчеркнул, что будет говорить о матче 5-го тура чемпионата России между "Томью" и ЦСКА (0:1) только после получения рапорта от инспектора этой встречи.

- Сразу отмечу, что по матчу "Томь" - ЦСКА комментарии могут последовать только после получения рапорта инспектора этой встречи, - сказал Иванов.

- По матчу "Оренбург" - "Рубин" вопросы вызвала игра рукой Кацалапова и возможное неназначение пенальти в ворота хозяев.

- Не увидел игры рукой. Рука отставлена назад, в естественном положении, расстояние от бьющего небольшое. Вопросов не было, в том числе и у инспектора. Арбитр прекрасно увидел момент.

- Как оцените эпизод из матча "Крылья" - "Уфа", приведший к назначению пенальти в ворота хозяев, с которого гости и забили победный мяч?

- Мне тяжело объяснить, что попытка отбора, приведшая к назначению пенальти, нормальна и без нарушения правил. Это совершенно точно одиннадцатиметровый. Отбирать мяч в своей штрафной надо аккуратнее. Если бы нога пошла правее, можно было бы говорить об удалении. (Сергей ЕГОРОВ)

Ошибаются самые опытные арбитры - Карасев и Вилков 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Птицuk

Иванов на по..coce у ГВК... Как же, цска всегда должен быть первый! Ну да, ну да...

17:53

foreverCSKAforever

Неужели накажут наконец Вилкова за предвзятое судейство против армейцев и признают, что Вернблум забил чистый гол?

17:49

Felix BARSA

Иванов как всегда прикрывает ошибки судей в пользу Гинера,в ворота Томи точно бы поставил!

17:48

psv57

Надеюсь инспектор обьективен и укажет в рапорте, что если такие ставить, то в ворота Томи пришлось бы штук пять поставить

17:30

sdg3g

Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

17:29

баламошка

rac135------------------Если мне переведёт, я начну иконы Женькины рисовать и лобызать)

17:03

rac135

Для баламошки Или не переведет)))))))))))))))))

17:00

баламошка

Комментарии дам только после того, как Леннорыч-дружище остаток переведёт на счёт.

16:58

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