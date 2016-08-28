Валентин Иванов: "Комментарии по матчу "Томь" - ЦСКА - только после получения рапорта инспектора"

Глава департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов в интервью "СЭ" дал комментарий по нескольким спорным моментам из матчей тура, состоявшихся в пятницу и субботу. Он подчеркнул, что будет говорить о матче 5-го тура чемпионата России между "Томью" и ЦСКА (0:1) только после получения рапорта от инспектора этой встречи.
- Сразу отмечу, что по матчу "Томь" - ЦСКА комментарии могут последовать только после получения рапорта инспектора этой встречи, - сказал Иванов.
- По матчу "Оренбург" - "Рубин" вопросы вызвала игра рукой Кацалапова и возможное неназначение пенальти в ворота хозяев.
- Не увидел игры рукой. Рука отставлена назад, в естественном положении, расстояние от бьющего небольшое. Вопросов не было, в том числе и у инспектора. Арбитр прекрасно увидел момент.
- Как оцените эпизод из матча "Крылья" - "Уфа", приведший к назначению пенальти в ворота хозяев, с которого гости и забили победный мяч?
- Мне тяжело объяснить, что попытка отбора, приведшая к назначению пенальти, нормальна и без нарушения правил. Это совершенно точно одиннадцатиметровый. Отбирать мяч в своей штрафной надо аккуратнее. Если бы нога пошла правее, можно было бы говорить об удалении. (Сергей ЕГОРОВ)
Птицuk
Иванов на по..coce у ГВК... Как же, цска всегда должен быть первый! Ну да, ну да...
17:53
foreverCSKAforever
Неужели накажут наконец Вилкова за предвзятое судейство против армейцев и признают, что Вернблум забил чистый гол?
17:49
Felix BARSA
Иванов как всегда прикрывает ошибки судей в пользу Гинера,в ворота Томи точно бы поставил!
17:48
psv57
Надеюсь инспектор обьективен и укажет в рапорте, что если такие ставить, то в ворота Томи пришлось бы штук пять поставить
17:30
sdg3g
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke
17:29
баламошка
rac135------------------Если мне переведёт, я начну иконы Женькины рисовать и лобызать)
17:03
rac135
Для баламошки Или не переведет)))))))))))))))))
17:00
баламошка
Комментарии дам только после того, как Леннорыч-дружище остаток переведёт на счёт.
16:58