"Валенсия" хочет купить Мариу Фернандеса

Защитник ЦСКА и сборной России Мариу Фернандес попал в сферу интересов "Валенсии", утверждает Cadena Ser. По информации издания, бразилец с российским паспортом привлек к себе внимание "летучих мышей" своей игрой на чемпионате мира.

Финансовые условия возможной сделки не разглашаются. Контракт 27-летнего игрока с армейцами рассчитан до лета 2022 года. Его трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, оценивается в 16 миллионов евро.

На ЧМ-2018 Фернандес принял участие в четырех матчах, отдав одну голевую передачу. Портал Bleacher Report назвал игрока национальной команды лучшим правым защитником группового турнира чемпионата мира, а также включил его в символическую сборную 1/8 финала.

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