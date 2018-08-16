Валенки – тайное оружие "Урала" в матче с "Зенитом"

"Урал" в четверг, 16 августа, после двух дней интенсивных тренировок провел восстановительное занятие, сообщает пресс-служба клуба. После него игроки провели турнир по теннисболу. Команда, занявшая в нем последнее место, получила несколько пар валенок.

В Твиттере "шмели" назвали эту обувь "тайным оружием" в матче 4-го тура чемпионата России против "Зенита", который состоится 19 августа в Санкт-Петербурге. Питерцы ответили, что готовы к такому развитию событий, разместив фотографию валенок с логотипом клуба.

"Зенит" – "Урал": Чемпионат России, 19 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 19.00 (мск)