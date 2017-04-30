Вагнер Лав: "Как бы я хотел сыграть в дерби ЦСКА - "Спартак"

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав незадолго до матча 26-го тура чемпионата России против "Спартака" выступил с призывом к болельщикам и команде. По словам форварда "Аланьяспора", он бы очень хотел принять участие в предстоящем дерби.

- Привет, мои дорогие болельщики. Если бы вы знали, как я всех вас люблю и как часто вспоминаю. Сегодня большой день - день дерби, - отметил Лав. - Как бы я хотел в нем сыграть. Мне очень нравилось в них играть. Мне нравилось забивать в них и выигрывать вместе с командой.

Сегодня я буду болеть за ЦСКА так, как умеете болеть вы. Я уверен, сегодня вы обеспечите нашим ребятам лучшую поддержку. Благослови вас Господь. Я всех вас целую и обнимаю. Я вместе с вами до конца. Армейцы, болельщики, никогда не переставайте болеть за наших ребят.

Друзья мои, футболисты ЦСКА, никогда не переставайте бороться и возвращайтесь домой с победой.

Матч ЦСКА – "Спартак" состоится сегодня, 30 апреля, начало – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.