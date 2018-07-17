Вагнер Лав: "ЦСКА всегда будет в моем сердце"

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав заявил, что армейский клуб всегда будет для него вторым домом. Он также признался, что очень хотел бы снова выступать в составе этой команды.

- Мне очень хотелось бы вновь играть за ЦСКА, - сказал Вагнер Лав в интервью клубной пресс-службе. - Я хотел бы пожелать успеха армейцам, побед в каждом матче. ЦСКА - мой второй дом, этот клуб всегда будет в моем сердце.

Вагнер Лав выступал в составе ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. В составе армейцев он трижды становился чемпионом России и шесть раз выигрывал Кубок страны.

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