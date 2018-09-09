Вагиз Хидиятуллин: "Терри едет в Россию заработать. Но это необязательно плохо"

Бывший защитник "Спартака" Вагиз Хидиятуллин сравнил возможного новичка красно-белых, 37-летнего английского защитника Джона Терри с Сергеем Игнашевичем и Полом Гаскойном.

- Неизвестно, с каким отношением к делу Терри приедет в Россию, учитывая напряженную обстановку между нашими странами, - говорит Хидиятуллин. - Скорее всего, он придет к нам с целью заработать. Впрочем, это необязательно плохо. Возьмите того же Аршавина, который отправился в "Кайрат": неплохо играет, в клубе им довольны. Так и Терри может пригодиться красно-белым – причем и вне поля тоже, для поднятия имиджа команды. Вряд ли Джон будет закатывать пьянки в стиле Пола Гаскойна и отработает свой контракт как надо.

- Не рискуют ли красно-белые, подписывая договор с 37-летним ветераном?

- Кто платит, тот и решает. Значит, в "Спартаке" уверены, что англичанин способен помочь. Он и поможет, несомненно. Далеко за примерами ходить не надо - у нас Игнашевич отлично выступал практически до 40 лет, еще и домашний чемпионат мира достойно провел. Тем более, Терри не сможет играть в Лиге Европы, а уж с условными "Оренбургом", "Арсеналом" и "Анжи" он справится. С другой стороны, можно было бы найти и своего хорошего защитника. Что, у нас нет российских футболистов что ли?

Последним клубом Терри была "Астон Вилла", за которую он выступал в сезоне 2017/18 во втором по силе дивизионе Англии. Защитник провел за бирмингемский клуб 36 матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. (Иван Торопцев)

Все о трансферах - здесь