Вагиз Галиулин: "Тосно" и "Рубин" – соседи в таблице? Не думаю, что стоит туда смотреть"

Полузащитник "Тосно" Вагиз Галиулин в интервью клубной пресс-службе отметил, что в матче 22-го тура чемпионата России против "Рубина" его команде не нужно бояться идти в атаку. Также футболист считает, что не стоит обращать внимание на турнирное соседство команд.

– С каким настроением готовитесь встретить "Рубин"?

– У команды сейчас хорошее настроение – после зимних сборов провели два официальных матча, победили в обоих, и готовимся к игре с "Рубином" в обычном тренировочном режиме.

– Команды соседствуют в турнирной таблице, есть в этом какая-то подоплека?

– Думаю, не стоит смотреть в турнирную таблицу, надо выходить, набирать очки и подниматься выше по таблице.

– Говоря о предстоящей игре, что выйдет на первый план?

– В матче против "Рубина" нам надо очень строго сыграть в обороне, дисциплинированно, и, конечно, не нужно бояться атаковать наглее и добиваться результата.

– Стадион "Старт" в Саранске, знакомый тебе по играм за "Уфу", станет домашним для "Тосно" в этом туре. Рассчитываешь на поддержку болельщиков из Мордовии?

– Жалко, что игру перенесли в Саранск, что поделаешь, сейчас в России такая погода. Я помню, мы с "Уфой" первый сезон Премьер-Лиги играли в Саранске, и местные болельщики поддерживали "Уфу". Очень надеюсь, наши болельщики приедут в Саранск, а мы постараемся их порадовать нашей игрой и победным результатом.