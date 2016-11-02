18:55 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вадим Васильев: "Конкуренция среди российских игроков в клубах недостаточна, а зарплаты переоценены"

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Генеральный директор "Монако" Вадим Васильев считает, что зарплаты игроков российской премьер-лиги переоценены. Он добавил, что развитию футбола в России мешают климатические условия.

– Во Франции также существует лимит на легионеров, но в нем есть очень много исключений – мы можем иметь в составе четырех игроков-нерезидентов Европейского союза, – приводит ТАСС слова Васильева. – К примеру, практически для всех бывших французских колоний в Африке существуют послабления, футболисты из этих стран легионерами в Франции не являются. Конечно, иногда мы не можем купить дополнительного игрока в команду из стран Латинской Америки, но в целом этот лимит не так сильно влияет на формирование составов французских клубов. Мне трудно судить, нужен ли лимит в России, но я могу сказать, что вижу, что конкуренция среди российских игроков в клубах недостаточна, а зарплаты переоценены.

Если сравнивать уровень развития футбола в России и Европе, то тут, конечно, пока мы отстаем от Старого Света, но на это есть свои причины. Главной, на мой взгляд, является наш суровый климат. Трудно представить, чтобы дети в России играли в футбол 365 дней в году. Нужно строить манежи: Исландия это поняла, настроила манежей, и есть результат. А в Москве на 15 миллионов человек два с половиной манежа.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3754744

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