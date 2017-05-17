Вадим Скрипченко: "Желаю, чтобы молодые парни "Томи" пробивались и приносили славу томскому футболу"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко отметил, что его команде пришлось непросто в матче 29-го тура чемпионата России против "Томи" (2:0). Самарцы открыли счет уже на 5-й минуте, а второй мяч провели уже на 80-й.

- Очень непростой матч для нас сегодня получился, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Скрипченко. - Забив быстрый гол, мы получили стратегическое преимущество и все вопросы снимал бы второй забитый мяч. Если бы нам удалось забить сразу второй гол, то не случилось бы такой нервной концовки во втором тайме.

"Томь" играет молодыми футболистами, над которыми не довлеет турнирная ситуация и которые хотят проявить себя. Эта раскрепощенность позволяла томской команде действовать без оглядки на свои ворота, смело идти вперед и постараться выравнять ситуацию. Мы столкнулись с психологическим давлением, что нам обязательно нужно побеждать сегодня. Во втором тайме была очень нервная игра, но путем замен нам удалось освежить свою игру и успокоиться, играть в контратакующей манере. Гол Корниленко снял все вопросы, и стало ясно, что мы доведем этот матч до победы. Благодарен своей команде за победу в Томске, где многим приходилось нелегко. Хочу пожелать "Томи", чтобы те молодые парни, которые сегодня с нами сражались, пробивались и приносили славу томскому футболу.

Трансляция матча "Томь" - "Крылья Советов"