16:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вадим Скрипченко: "Зенит"? Нужно побеждать и возвращать доверие болельщиков"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко перед матчем 14-го тура чемпионата России с "Зенитом" отметил, что необходимо вернуть болельщиков на трибуны. По словам наставника, главная задача – не вылететь в ФНЛ.

– Пугает ли нас соперник? Нет, любой соперник из РФПЛ – не подарок, и все оставшиеся матчи будут сложными и ответственными, – цитирует Скрипченко официальный сайт "Крыльев". – Нужно побеждать и возвращать доверие наших болельщиков. Всегда с большим уважением относился к Самаре как к футбольному городу. Надеюсь, что в будущем своей игрой мы вернем болельщиков на трибуны.

– Какая задача стоит перед вами?

– Избежать вылета и переходных матчей.

– Планируется ли зимой усиление состава?

– Об этом еще слишком рано говорить. Мне нужно хорошо познакомиться со всеми игроками, лучше узнать их качества. Нужно время. Хорошо, что сейчас пауза в чемпионате и можно работать с командой в спокойном режиме.

Нет, любой соперник из РФПЛ – не подарок и все оставшиеся матчи будут сложными и ответственными. Нужно побеждать и возвращать доверие наших болельщиков. Всегда с большим уважением относился к Самаре как к футбольному городу. Надеюсь, что в будущем своей игрой мы вернем болельщиков на трибуны.

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14308

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