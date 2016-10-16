Вадим Скрипченко: "Зенит" был лучше "Урала" в реализации моментов"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после домашнего поражения в матче 10-го тура чемпионата России от "Зенита" (0:2) отметил, что одной из причин неудачи стал более высокий класс игроков соперника. По словам специалиста, второй тайм хозяевам удался лучше, чем первый игровой отрезок.

– В первом тайме не получилось сыграть так, как планировали, – сказал в эфире канала "Наш Футбол" Скрипченко. – Доменико Кришито делал очень много забросов, "Зенит" здорово задействовал фланги. В перерыве мы внесли корректировки, поэтому стало получаться лучше.

Считаю, что сегодня сказался более высокий класс футболистов "Зенита" в реализации моментов. Второй тайм в нашем исполнении мне понравился, ребята старались. Игра могла сложиться по-другому. К сожалению, мы пропустили второй мяч в самой концовке.

– Что можете сказать об игре Георгия Чантурии?

– Он – индивидуально сильный футболист. Мы заостряем внимание на его большом количестве брака, такое положение дел нас не устраивает.