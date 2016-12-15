Вадим Скрипченко: "За 5 матчей "Крыльев" поставлю "четверку" - мы не набрали 15 очков"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко подчеркнул, что игроки клуба отнеслись к его назначению настороженно, но с уважением. Специалист руководил командой в последних пяти играх осенней части турнира. Под его руководством самарцы набрали 8 очков, одержав две победы (включая разгром 4:0 лидера турнирной таблицы "Спартака") и сыграв два поединка вничью.

– Парни относились настороженно. Новый тренер – это новый человек, – цитирует официальный сайт "Крыльев" Скрипченко. – Слушали меня внимательно и с уважением. Моей задачей было раскрепостить команду, привить хорошее настроение и уверенность в том, что в кратчайшие сроки мы вместе сможем изменить ситуацию. Работая главным тренером в команде, всегда следишь за тем, что происходит в других клубах. Поэтому у меня было представление о возможностях игроков "Крыльев", о том, как можно правильно использовать того или иного футболиста, на какой позиции он сможет принести максимальную пользу.

Например, Сергея Корниленко знаю еще по выступлениям за минское "Динамо" в чемпионате Белоруссии и другим клубам. Он всегда был на виду. Прекрасно знал его возможности, и настроить его было несложно. И как бомбардир Сергей полностью справился со своими функциями. Перевод Ибрагима Цаллагова в опорную зону, скажем, напрашивался. Это его позиция на поле. Использование Шелдона Бато в качестве центрального защитника тоже ничего необычного. Физически это очень крепкий и цепкий игрок. С интуицией. Эти его качества позволили ему сыграть на хорошем уровне в последних матчах. Но четкой привязки игрока к позиции у меня нету.

За последние пять игр мы можем поставить себе крепкую четверку по пятибалльной шкале. Все же 5 матчей это 15 очков, а мы набрали меньше. Но результатом мы довольны.