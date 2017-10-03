Вадим Скрипченко: "Всевышний проверяет "Анжи" на прочность"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 12-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:2) в раздевалке обратился к футболистам. Наставник махачкалинцев отметил, что команда находится на правильном пути.

- Никогда нельзя вешать голову, никогда в жизни, - приводит официальный Youtube канал "Анжи" слова Скрипченко. - Потому что безвыходных ситуаций не бывает. Есть характер, есть игра, и за это, ребята, я вам благодарен. Имею в виду и игроков, и весь наш штаб, который нам помогает. Мы - единое целое. Нас проверяет жизнь на прочность. Поверьте, придет наш успех, придет! Значит, чуть-чуть Боженька пока не дает нам где-то. Значит, надо терпеть. Он на нас смотрит, ребята. Всевышний проверяет нас на прочность, смотрит, как мы из этой ситуации будем выходить, как будем двигаться.

Мы на правильном пути, ребята. И вы сами чувствуете, когда есть самоотдача, желание, горят глаза, когда болельщик аплодирует. Ради этого стоит жить. И сегодня, когда плечом к плечу мы были друг к другу, "Анжи" заслуживал победы. Но, к сожалению, пока не дает. Я благодарен каждому, нашему единому коллективу, который был сегодня на поле. Еще раз хочу всех поблагодарить, пожать руку всем футболистам. Давайте друг другу поаплодируем.