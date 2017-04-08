Вадим Скрипченко: "Возмутил эпизод с назначением пенальти"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после ничьей с "Амкаром" (2:2) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России подчеркнул, что команда очень хотела одержать победу при своих болельщиках. Также Скрипченко отметил, что его возмутил эпизод с назначением пенальти в ворота его подопечных.

– Игра хорошая, боевая, в исполнении обеих команд, – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". – Была видна заряженность и "Крыльев Советов", и "Амкара".

Понятно, что мы играли дома, при своих трибунах. В весенней части чемпионата у нас еще не было побед, и статус хозяина способствовал тому, чтобы идти вперед.

В первом тайме мы пропустили легкие голы – дома пропускать два мяча и надеяться на победу можно, но надо было забить на один гол больше. По ходу того, как мы пропускали, достаточно быстро восстанавливали равновесие.

Во второй половине встречи мы смело пошли вперед, но и у "Амкара" были шансы на контратаках. Не хватило нам одного мяча.

Я проявил несдерженность по отношении к судьям – возмутил эпизод с пенальти. Конечно, не мое дело обсуждать судейство, для этого есть компетентные люди, специальные передачи. Но когда в домашних играх такие спорные моменты трактуют в пользу гостей – это непонятно.