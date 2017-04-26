Вадим Скрипченко: "Во втором тайме у "Крыльев" ничего не получилось"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко признал, что его команда провалила второй тайм матча 25-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:2). При этом специалист остался доволен игрой самарцев на старте встречи.

– Не хватило сегодня эмоций, – сказал во флеш-интервью Скрипченко. – Обе команды играли через два дня на третий. Тем не менее в первые 15-20 минут у нас были три потенциально опасных момента. Если бы сыграли чуть-чуть по-другому – лучше бы обработали мяч, например… А затем мы отдали инициативу сопернику, начали терять мячи в середине поля. После стандарта счет стал 0:1, и соперник перехватил преимущество. А во втором тайме ничего не получилось.

– Следующий матч у вас против "Оренбурга". Как собраться после сегодняшнего поражения?

– Конечно, проигрывать неприятно. Но нельзя опускать нос. Мы не рады, что "Арсенал" догнал нас в таблице. Но сейчас каждая игра за 6 очков.

"СЭ" вел текстовую трансляцию матча