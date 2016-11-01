Вадим Скрипченко: "Во время моей работы в "Урале" люди были проникнуты единой целью"

Экс-главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко, подавший в отставку после поражения в матче 12-го тура чемпионата России от "Терека" (1:4), в рамках официального заявления на пресс-конференции отметил, что решение покинуть команду было абсолютно взвешенным. По словам специалиста, сейчас осталось уладить юридические формальности по увольнению.

– Хочу сделать заявление от своего имени, – приводит официальный сайт "Урала" слова Скрипченко. – Два дня назад я принял взвешенное решение покинуть пост главного тренера футбольного клуба "Урал". Об этом оповестил президента клуба Григория Викторовича Иванова. В течение прошедшего времени мы нашли понимание этой ситуации. Сейчас остались только юридические формальности по увольнению.

Хочется сказать о том, что я благодарен футбольному клубу "Урал" и Григорию Викторовичу за доверие, за то, что в прошлом году поверили в меня, как в тренера. Мы прожили прошлый удачный сезон, добились серьезного достижения – 8 место в РФПЛ. Помимо результата есть моменты, которые нужно учитывать и понимать. Игрок сборной России Александр Ерохин и кандидаты в сборную Вячеслав Подберезкин, Роман Емельянов – это те ребята, которые в прошлом году были в "Урале", которые прогрессировали вместе с командой и росли, как футболисты. Сегодня и в будущем они будут достойно представлять российский футбол на международных соревнованиях. Это тоже достижение всего футбольного клуба "Урал".

От своего имени я хотел бы поблагодарить весь персонал клуба, всех работников за то, что помогали мне как тренеру прогрессировать, и помогали добиваться результатов, после которых мы получали минуты радости. Были и разочарования после поражений. Но самое главное, что люди были проникнуты единой целью. Все вместе мы профессионально работали на общий результат. Хотел бы отдельно поблагодарить футболистов, которые осуществляли тренерские идеи на футбольном поле, отдавались полностью игре и также прогрессировали. Это касается и сегодняшней молодежи, которая уже выходит в стартовом составе и на замену. Думаю, за этими парнями будущее "Урала".