21:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вадим Скрипченко: "Уралу" не удалось оказать давление на Сонга"

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Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после поражения в матче 6-го тура чемпионата России от "Рубина" (1:3) подчеркнул, что пропущенные мячи - свидетельство серьезных прорех в обороне. По словам специалиста, казанцы превзошли его подопечных во всех компонентах игры.

- Соперник превзошел нас во многих компонентах игры, - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". - Стартовые 20 минут первого тайма у "Урала" не было контроля мяча. "Рубин" почувствовал это и начал создавать моменты.

После пропущенного гола мы попытались сравнять счет, но футболисты казанцев оказались быстры. Голы, которые мы пропустили, - свидетельство серьезных прорех в нашей обороне.

Мы знали, что Сонг - конструктивный игрок, но мы должны были оказывать на него давление. Этого не получилось.

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