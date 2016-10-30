Вадим Скрипченко: "У "Урала" нет равноценной замены Павлюченко"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко перед началом матча 12-го тура чемпионата России с "Тереком" подчеркнул, что Роман Павлюченко, который пропустит игру из-за перебора желтых карточек, является стержневым нападающим екатеринбуржцев. По словам специалиста, в клубе нет равноценной замены форварду.

- Было достаточно времени, чтобы восстановиться после кубкового матча, - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". - Все тренировки, проведенные нами, носили восстановительный характер. Нужно было подготовиться, подвести ребят к игре.

Победа в Кубке? Любая победа добавляет положительных эмоций. У команды хорошее настроение.

Павлюченко? Роман наш стержневой нападающий и от него зависит многое. Равноценной замены ему у нас нет. На поле выйдет Ставпец. Они разноплановые форварды, но мы постараемся воспользоваться его скоростными качествами.

Трансляция матча "Урал" - "Терек"