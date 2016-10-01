Вадим Скрипченко: "У "Урала" не задалось начало игры против "Томи"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после игры 4-го тура чемпионата России против "Томи" (1:1) сообщил, что команда не реализовала план на матч. Также специалист выразил удовлетворение от увиденного на поле во втором тайме.

– Не получилось начало игры, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко. – Мы говорили о том, что должны сразу начать агрессивно и прессинговать соперника на его половине. Перед игрой я видел, что ребята к этому готовы, но, как только матч начался, мы почему-то начали садиться к своим воротам. После гола давление спало, начали атаковать и комбинировать.

Картина не изменилась и во втором тайме. Мне бы хотелось, чтобы команда полностью реализовывала план на игру. Мы не использовали свои моменты, но и сопернику нужно отдать должное. В целом, вторым таймом я остался доволен.

Трансляция матча "Томь" - "Урал"