Вадим Скрипченко: "У "Спартака" много травмированных? У нас тоже. Мы будем в равных условиях"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко перед матчем 11-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил, что его команда в этой встрече исправится в игре в обороне. Также специалист считает, что обе команды в равных условиях из-за количества травмированных игроков.

– Я бы не сказал, что у нас череда поражений, – сказал во флеш-интервью Скрипченко. – Была ничья в "Тосно", победа над "Уфой". Наша задача – выстроить оборону, наладить игру в обороне. Думаю, что сегодня мы в этом плане исправимся.

Травмированные "Спартака"? Это их проблемы. У нас тоже есть травмированные игроки. Думаю, мы в равных условиях. Они на правах фаворита будут стремиться к победе.

Трансляция матча "Спартак" - "Анжи"