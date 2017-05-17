Вадим Скрипченко: "У "Крыльев Советов" нет путей к отступлению"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко в преддверии матча 29-го тура чемпионата России с "Томью" подчеркнул, что команду устроит только победа. По его словам, самарцы приехали на игру в хорошем настроении.

- Только один результат может быть положительным - победа, - приводит пресс-служба самарцев слова Скрипченко. - В ситуации, в которой мы находимся, нас устроит только выигрыш. Приехали сюда с хорошим настроением, путей к отступлению нет.

Самое главное - не допустить недооценку соперника. Томск доказал, что может оказать сопротивление любому. Считаю, что в этом отношении они неплохо поработали.

Напомним, что матч "Томь" - "Крылья Советов" состоится сегодня, начало игры - в 15.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.