Вадим Скрипченко: "У "Анжи" тяжелое турнирное положение, поэтому мы должны выигрывать каждый матч"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Урала" отметил, что его команда хорошо подготовилась к этой встрече. Специалист также добавил, что махачкалинцы намерены одержать победу в этой игре.

– У нас тяжелая турнирное положение, поэтому мы должны выигрывать каждый матч, и эта встреча не исключение, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко. – "Урал"? Я хорошо знаю, как действуют уральцы, знаем их сильные стороны. Они дома всегда играют очень хорошо. Мы отлично подготовились к этому матчу, но все будет зависеть от того, как мы будем использовать свои сильные стороны, чтобы ударить по слабым сторонам соперника.

Солосин? К сожалению, у Алексея серьезная травма запястья, которая переросла в хроническую травму. Ему надо время, чтобы ее полностью залечить.

Трансляция матча "Урал" – "Анжи"