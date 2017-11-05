Вадим Скрипченко: "Ситуация в таблице не позволяет "Анжи" дышать спокойно, матч с "Амкаром" будет за шесть очков"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в преддверии матча 16-го тура чемпионата России против "Амкара" подчеркнул, что в команде постепенно происходят изменения в лучшую сторону. Он также добавил, что это будет игра за шесть очков.

– Не могу сказать, что мы глобально стали выглядеть лучше. Есть изменения и в плане результата, и в плане отношений в коллективе к тренировочному процессу, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко. – Ребята почувствовали, что могут играть. Конечно, ситуация в турнирной таблице еще не позволяет нам дышать спокойно. Учитывая то, где находится "Амкар", это игра за шесть очков.

Отметим, "Анжи" идет на 15-м месте в таблице, набрав 13 очков. "Амкар" с 17-ю баллами располагается на 12-й строчке.

Трансляция матча "Амкар" – "Анжи"