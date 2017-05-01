Вадим Скрипченко: "Сейчас настроение у "Крыльев" не самое лучше"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после матча 26-го тура чемпионата России с "Оренбургом" (1:1) отметил, что у команде не самое лучшее настроение. По его словам, самарский клуб рассчитывал набрать больше очков в последних играх.

– Спасли матч в конце игры за счет 11-метрового, - цитирует пресс-служба клуба Скрипченко. - Сейчас настроение у нас не самое лучше. В последних турах мы рассчитывали набрать большее количество очков в матчах с основными конкурентами. Если сравнивать сегодняшний поединок с матчем в Туле, то с "Оренбургом" у нас был виден рисунок игры, команда проводила качественные и опасные атаки. Но по-прежнему у "Крыльев" имеются проблемы с реализацией. Впереди еще четыре матча. Здесь на первый план выходит бойцовский характер. "Крылья" поднялись на одно место в таблице, а "Арсенал" уступил. Но полного удовлетворения от этого у нас нет. Сегодня и мы и "Оренбург" стремились победить. В концовке атаки шли волнами то на одни ворота, то на другие. Эмоционально этот матч забрал у нас много сил. Позитив я вижу в том, что нам удалось эту игру спасти.

"СЭ" вел трансляцию матча "Крылья Советов" - "Оренбург"