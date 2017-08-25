Вадим Скрипченко: "Сегодня у "Анжи" на поле оказались мужики"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после победы над "Уфой" (1:0) в матче 8-го тура чемпионата России заявил, что его игроки заслужили победу. Специалист отметил, что предстоящая пауза в турнире на игры сборных позволит его команде восстановиться.

– Тяжелая победа, но тем она и ценнее, – сказал во флеш-интервью Скрипченко. – Мы ее заслужили и по игре и по самоотдаче. Благодарен команде за настрой на игру. После предыдущего тура тренерскому штабу было тяжело найти какие-то слова для ребят, чтобы настроить на игру.

Мужики сегодня оказались на поле. Каждый, кто вышел на замену, кто не смог выйти. Не стоит выделять лучших, лучшей была команда. После этой победы нельзя говорить, что у нас не осталось никаких недостатков. Эта пауза поможет нам поработать над игрой, даст восстановиться игрокам.

Трансляция матча "Анжи" – "Уфа"