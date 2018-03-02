Вадим Скрипченко: "Рубин" усилился этой зимой"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против "Рубина" выразил надежду, что новички махачкалинцев успешно впишутся в состав. Также он отметил, что казанский клуб усилился в зимнее трансферное окно. Напомним, что "Рубин" зимой расстался с 12 футболистами, а подписал пятерых.

- На сборах новички хорошо проявили себя, - сказал Скрипченко в эфире канала "Наш футбол". - Увидите, насколько влились в командный механизм те, кто выйдет сегодня. Посмотрим, как будет развиваться игра и как они себя проявят. Что касается турнирных перспектив, у нас будет первая игра после перерыва, как начало чемпионата. Отталкиваемся от того, что осталось 10 игр, вся борьба впереди.

- У "Рубина" тоже много новых игроков. Как подготовились к такому, отчасти неизвестному сопернику?

- Изучали соперника, знали, что большая текучка была. Но пришли те, кто работал у Бердыева, чьи возможности он знает. Так что думаю, команда усилилась.

Матч "Анжи" - "Рубин" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.