Вадим Скрипченко: "Рубин" мог забить и четвертый, и пятый голы "Уралу"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после поражения от "Рубина"​ в матче 6-го тура чемпионата России (1:3) отметил, что соперник мог забить и больше голов. Тем не менее, перед игрой он считал, что его игроки заряжены на победу.

– Заслуженная победа "Рубина", – цитирует пресс-служба казанского клуба Скрипченко. – Хотя перед игрой чувствовалось, что наша команда заряжена, даже чересчур. Может, эта излишняя заряженность сыграла против нас, мы не могли наладить контроль мяча. Первые минут 20 вообще не могли сделать два-три паса. Было много беговой работы. Чувствовалось, что ребята задышали тяжеловато. Пропустили обидный гол со "стандарта". Как там мяч пролетел через частокол ног и без сконцентрированного удара заполз в ворота. Очередной раз мы пропускаем со "стандарта". Во втором тайме внесли коррективы, хотели зацепиться за результат. Но случилась постоянная наша ошибка, от которой не можем избавиться, хотя и много работаем над этим – необоснованные потери на своей половине поля. Центральный полузащитник Дима Коробов потерял мяч, и мы получили второй гол. Затем "Рубин" имел достаточно моментов, забил третий гол, мог забить и четвертый, и пятый. Рад за Павлюченко, что он не выключился и до конца искал свой шанс. В целом, происходящее на поле отражено на табло, хотя счет мог быть и крупнее в пользу "Рубина".

– Связываете ли вы с волнением то, что давали много свободы Сонгу и Рочине? Во втором тайме Рочина вообще делал все, что хотел.

– Изначально при подготовке к игре мы, конечно, моделировали компактность. Но свободные зоны исходили из того, что наши защитники глубоко играли. Изначально мы планировали прессинговать на половине поля соперника. Но защитники создали такую глубину, что соперник действовал свободно.