Вадим Скрипченко: "Ростов" был ближе к тому, чтобы забить гол"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после матча с "Ростовом" (0:0) в 20-м туре чемпионата России заявил, что соперник создал много моментов в конце встречи из-за ошибок самарской команды. "Ростов" идет на седьмом месте в турнирной таблице, "Крылья" поднялись на 14-ю строчку.

– Думаю, что это не "Ростов" был свежее нас, просто холодный рассудок должен сохраняться до конца матча, – сказал в эфире канала "Наш футбол" Скрипченко. – Все это привело к тому, что "Ростов" был ближе к тому, чтобы забить гол. Мы хотели выиграть этот матч, ведь наша команда находится внизу турнирной таблицы. Игра была равная, но в конце соперник был ближе к победе. Все из-за того, что мы допускали ошибки.

Состояние поля? Оно было тяжелое для обеих команд. Плюс "Ростов" проводил матч после тяжелой встречи с "Манчестер Юнайтед", у них опытная команда.