18:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вадим Скрипченко: "Результатом матча с "Уралом" недоволен"

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Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после ничьей с "Уралом" (2:2) в домашнем матче 13-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что недоволен результатом встречи. По словам Скрипченко, при счете 2:1 его подопечным нужно было включить холодную голову.

– Результатом недоволен, у нас было множество моментов и огромное желание победить, – подчеркнул Скрипченко. – 0:1 проигрывали, потом выровняли игру, повели в счете, там надо было уже проявить хладнокровие, холодную голову.

Второй мяч мы пропустили в быстрой атаке. Надо сказать, что сегодня мы пропускали легкие голы. Было много моментов, чтобы выиграть – недоволен результатом.

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marsel-093

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