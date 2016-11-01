Вадим Скрипченко: "Решение об уходе никак не связано с игрой "Урал" - "Терек"

Экс-главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко, подавший в отставку после поражения в матче 12-го тура чемпионата России от "Терека" (1:4), в рамках официального заявления на пресс-конференции поблагодарил болельщиков команды и общественность Екатеринбурга за поддержку в трудные минуты. Специалист также отметил, что решение об увольнении никак не связано с последним матчем.

– Безусловно, болельщики имеют право на конструктивную критику, которую мы с уважением принимаем, – приводит официальный сайт "Урала" слова Скрипченко. – Конструктивная критика касается и тренерского штаба, и футболистов. И за это я благодарен и специалистам, и болельщикам. Когда у нас что-то не получалось, они не были равнодушны к ситуации. Мы тоже за это всем благодарны. Сегодня непростой день, но жизнь футбольного клуба "Урал" продолжается. Надеюсь, что команда во главе с Григорием Викторовичем будет прогрессировать, добиваться серьезных результатов. Желаю им процветания и хороших результатов.

– Игра с "Тереком" повлияла на ваше решение?

– Мое решение не связано с последней игрой. Его я принял по другим оценкам. Это никак не связано с последним матчем.

– По каким оценкам?

– Прошлый сезон у нашей команды получился удачным. От этого выросли амбиции тренерского штаба, меня и футболистов. Поэтому внутри коллектива мы были настроены на то, чтобы, как минимум, выступить не хуже чем в прошлом году. Считаю, старт чемпионата был удачным. Победили "Уфу", сыграли вничью в Ростове, показали хорошую игру с ЦСКА, когда упустили ничью в концовке. После этого произошел какой-то надлом в команде. Что-то сломалось в нашем механизме. Мне, как тренеру, было непросто в этой ситуации. И от парней чувствовал, что что-то пошло не так. Поэтому, мы все в коллективе понимали, что в трех домашних играх надо сработать так, чтобы набрать очки, для того, чтобы достичь тех целей, которые мы поставили перед собой. Сегодня принято такое решение. На мой взгляд, нужна свежая кровь, свежая мысль. Может, для парней это будет повод пересмотреть свое отношение в плане работы, в плане психологии. Мне бы очень хотелось, чтобы команда развивалась и побеждала.