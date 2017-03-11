13:29 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вадим Скрипченко: "Ранний гол "Уфы" испортил планы "Крыльев"

0
0
0
0

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после поражения в матче 19-го тура чемпионата России от "Уфы" (0:1) посетовал, что его команда не смогла реализовать свои моменты. Наставник добавил, что самарцам необходимо работать над реализацией.

– Хороший матч, доминировали на протяжении всей игры, создавали моменты, – сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". – Ранний мяч испортил наши планы. Появилась скованность и невнимательность. Во втором тайме команда раскрепостилась.

Существенный сдвиг после поражения от "Локомотива" произошел, но, к сожалению, очков это нам не добавило. Нужно ежедневно работать над реализацией.

0
0
0
0
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ