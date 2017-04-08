Вадим Скрипченко: "Пусть о судействе говорят другие люди"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после матча 22-го тура чемпионата России против "Амкара" (2:2) отметил, что соперник добился ничьей блягодаря тому, что упростил игру. По его словам, в целом самарская команда выглядела хорошо.

– Эмоциональная игра получилась, боевая, - приводит пресс-служба "Крыльев" слова Скрипченко. - Очень насыщенный первый тайм. Играя дома при своих болельщиках и находясь в подвале таблицы, хотели выиграть и сделали многое для победы. Где-то в этом заслуга соперника, который действовал упрощенно. К сожалению, мы не справились с этими простыми ходами и дважды отыгрывались. В целом по игре мы смотрелись хорошо, равнодушных не было.

Состояние эмоционально в команде хорошее, возвращаются в строй травмированные. Но психология играет роль. Позиция в таблице влияет на нас. Нужна победа, чтобы почувствовать уверенность, чтобы спал психологический груз. Ничья не добавляет положительных эмоций. Ощущение в раздевалке, словно мы проиграли. Но мы не опустим руки и победы, надеюсь. придут. Сделаю, как тренер, все, чтобы мы достойно вышли из такой ситуации. Конечно, можно что-то сказать о судействе, был пенальти или нет. Пусть этим занимаются другие люди. Мы сами допускали ошибки в обороне.

– Игра веселая, но в таблицу смотреть тоскливо. Как лучше действовать вам как тактику в такой ситуации?

– Есть два пути. Закрыться в обороне и действовать на контратаках. Как играет "Амкар", Уфа" или прошлогодний "Урал". Но наш потенциал атакующий, и он более серьезного уровня. Нам нужно искать счастья у чужих ворот, идти вперед. Если брать психологически, то закрывать на базе точно не решение вопроса.