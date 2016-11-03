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Вадим Скрипченко: "Прошу болельщиков быть на стороне "Крыльев Советов"

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Новый главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко рассказал о том, как прошло его знакомство с командой. Он добавил, что ему хотелось бы почувствовать поддержку болельщиков.

– Как оцените первую встречу с командой?

– Сегодня провели общекомандное собрание, поговорили о целях, которые стоят перед нами в ближайших матчах. Перед нами стоит задача улучшить свое положение в турнирной таблице. Все понимают, что победы улучшат моральное состояние команды. Общались около получаса. Проговорили общие вопросы и то, как мы будем тренироваться и играть. Считаю, что первое знакомство прошло довольно успешно.

– Увы, у клуба недостаточно времени, чтобы представить вас СМИ и болельщикам. Поэтому хотелось бы услышать от вас слова обращения к любителям футбола, которые в субботу придут на "Металлург", чтобы поддержать нашу команду.

– Очень хотелось бы поддержки от болельщиков. А со своей стороны постараемся достичь положительного результата. Самара – город футбольный. Еще игроком приезжал сюда и знаю, что здесь любят "Крылья". Прошу болельщиков быть на нашей стороне и помочь нам справиться с непростой ситуацией, которая сложилась. Приходите на футбол, поддержите нас, а мы постараемся оправдать ваше доверие.

Напомним, что Скрипченко покинул пост наставника "Урала" после поражения от "Терека" (1:4) в матче 12-го тура чемпионата России.

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