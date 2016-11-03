Вадим Скрипченко приступил к выполнению тренерских обязанностей в "Крыльях"

Вадим Скрипченко, ранее возглавлявший "Урал", прибыл в Самару, где был представлен игрокам "Крыльям Советов" в качестве главного тренера, сообщае пресс-служба клуба. Специалист уже приступил к выполнению тренерских обязанностей.
Ранее экс-главный тренер "Урала", подавший в отставку после поражения в матче 12-го тура чемпионата России от "Терека" (1:4), в рамках официального заявления на пресс-конференции поблагодарил болельщиков команды и общественность Екатеринбурга за поддержку в трудные минуты. Специалист также отметил, что решение об увольнении никак не связано с последним матчем.
Что любопытно, в 13-м туре соперником "Крыльев" станет бывшая команда Скрипченко - "Урал". Матч состоится 5 ноября в Самаре, начало - в 16.00 по московскому времени.
Вадим Скрипченко: "А какие основания называть матч с "Тереком" договорным?"
Вадим Скрипченко сегодня прибыл в Самару,был представлен команде и приступил к выполнению тренерских обязанностей.Подробности скоро на сайте pic.twitter.com/xVHjZcbTsE– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 3 ноября 2016 г.
акробат
ожидания были бОльшими, но живем, видимо, по средствам. посмотрим, что получится - пока кроме настороженности никаких других эмоций это назначение не вызывает.
12:12
SergYulya
Гончаренко лыжи в ЦСКА намылил (Слуцкий д.б. в сборную свалить, а он на место главного рассчитывал)и свалил типа матч "договорной", а Скрипченко по проторенной белорусской схеме в Крылья свалил. Пусть теперь Тарханыч во второй раз Урал спасает.
12:10
alur66
psevdonim777 А ты откуда знаешь что ИВАНОВ уралмашевский браток-ты вообще в теме что это такое-или ты на уралмаше жил-если нет то пасть закрой.
12:06
psevdonim777
Гончаренко, Скрипченко тренеры высокого уровня, уверен время это подтвердит, просто они не захотели танцевать под дудку уралмашевского братка. А Тарханов с ним споётся 100%, то же самое если бы пригласили Бормана или Найдёнова в своё время.
11:56
**гость**
Как зачем ? Распилить деньги. Самара обречена.
11:43
Luti
На хрен он нам нужен!!!!!!!!!!!!!!! Лучше бы, того же Тарханыча взяли!
11:38
alur66
А СКРИПЧЕНКО-ТО ИУДОЙ окзался. Не зря слушки ходили что этот перец уже с месяц контакты с САМАРОЙ НАЛАЖИВАЕТ.
11:31