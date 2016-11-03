Вадим Скрипченко приступил к выполнению тренерских обязанностей в "Крыльях"

Вадим Скрипченко, ранее возглавлявший "Урал", прибыл в Самару, где был представлен игрокам "Крыльям Советов" в качестве главного тренера, сообщае пресс-служба клуба. Специалист уже приступил к выполнению тренерских обязанностей.

Ранее экс-главный тренер "Урала", подавший в отставку после поражения в матче 12-го тура чемпионата России от "Терека" (1:4), в рамках официального заявления на пресс-конференции поблагодарил болельщиков команды и общественность Екатеринбурга за поддержку в трудные минуты. Специалист также отметил, что решение об увольнении никак не связано с последним матчем.

Что любопытно, в 13-м туре соперником "Крыльев" станет бывшая команда Скрипченко - "Урал". Матч состоится 5 ноября в Самаре, начало - в 16.00 по московскому времени.

Вадим Скрипченко: "А какие основания называть матч с "Тереком" договорным?"