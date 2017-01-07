Вадим Скрипченко: "При Саматове "Спартак" Аленичева был готов хорошо"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко прокомментировал "СЭ" пополнение в тренерском штабе команды. Напомним, специалисты по физподготовке и работе с вратарями, соответственно Олег Саматов и Гаэтано Петрелли, войдут в штаб Скрипченко.

– Да, действительно эти тренеры будут работать в моем штабе, – сказал Скрипченко. – Мы собирали информацию, встречались, выслушивали рекомендации – и сделали свой выбор.

– Почему решили остановиться на кандидатуре Саматова? В РФПЛ предпочитают иностранных специалистов по физподготовке.

– До конца сезона стоит конкретная задача – сохранить прописку в премьер-лиге, и в штабе нужен русскоговорящий специалист. Исходя из этого, данную специализацию принято решение доверить Олегу Анатольевичу. В целом, считаю, в то время, которое он провел с Дмитрием Аленичевым в "Спартаке", команда была готова хорошо. Считаю, мы плодотворно посотрудничаем и наша команда в физическом плане тоже будет хорошо выглядеть.

– Приходом Саматова и Петрелли изменения в штабе ограничатся?

– Пока да. Йоханнес Виссер, который работал у нас в прошлом году, остается. (Сергей ЕГОРОВ)