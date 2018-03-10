Вадим Скрипченко: "Погода не должна влиять на профессионалов"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко перед матчем 22-го тура премьер-лиги с "Уфой" отметил хорошее качество поля. Также он подчеркнул, что погода не должна повлиять на качество игры.

– Да, по сравнению с предыдущим матчем с "Рубином" провели три перестановки в стартовом составе. Рассчитываем, что игроки смогут проявить себя в таком сочетании, – отметил в эфире канала "Наш футбол" Скрипченко. – Здесь холоднее, чем в Каспийске, конечно, но думаю, что внешние факторы не должны влиять на профессионалов. Так что погода не должна повлиять на игру. Главное, что поле в хорошем состоянии.

Трансляция матча "Уфа" – "Анжи"