Вадим Скрипченко: "Победа над "Оренбургом" - глоток свежего воздуха для "Урала"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после матча 8-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (1:0) отметил, что победа играет для его команды очень важную роль в плане психологии. Екатеринбуржцы выиграли второй поединок в сезоне.

- Очень важная победа для нашей команды, - сказал Скрипченко. - Мы рядом находимся в таблице, отделяет всего одно очко. Наверное, можно говорить, что игра была за шесть очков. Главное, что справились, добились заслуженной победы. Все-таки мы с 31 июля не выигрывали в чемпионате. Серия затянулась. Очень важно было сегодня одержать победу. Это как глоток свежего воздуха для нас. Я благодарен команде за стремление победить.