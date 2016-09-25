16:20 25 сентября | ФУТБОЛ — РФПЛ

Вадим Скрипченко: "Победа над "Оренбургом" - глоток свежего воздуха для "Урала"

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Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после матча 8-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (1:0) отметил, что победа играет для его команды очень важную роль в плане психологии. Екатеринбуржцы выиграли второй поединок в сезоне.

- Очень важная победа для нашей команды, - сказал Скрипченко. - Мы рядом находимся в таблице, отделяет всего одно очко. Наверное, можно говорить, что игра была за шесть очков. Главное, что справились, добились заслуженной победы. Все-таки мы с 31 июля не выигрывали в чемпионате. Серия затянулась. Очень важно было сегодня одержать победу. Это как глоток свежего воздуха для нас. Я благодарен команде за стремление победить.

Дополнительная информация

http://fcgazovik.ru/content/view/3817/1/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 8-й тур

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