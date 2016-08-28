Вадим Скрипченко: "По словам врачей, Павлюченко был готов играть максимум 15 минут"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после матча 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (1:1) уверен, что его команда провела содержательную встречу, передает из Екатеринбурга корреспондент "СЭ" Алексей МАКСИМОВ. Специалист отметил, что из-за результата от встречи остался огромный осадок.

- Мы провели содержательный матч, но остался громаднейший осадок от того, что не выиграли, - начал Скрипченко. - На второй тайм ребята вышли побеждать. Мы знали, что соперник будет играть в позиционный футбол и закроется. Нам стоило немалых усилий с помощью позиционных атак, замен и перестановок усилить давление. Одна ошибка в обороне и мы не смогли победить, но это футбол. Хотя с точки зрения эстетики, соперник забил красивейший гол. За это и любят футбол.

- Вот эта игра пяткой в центре поля, которая привела к обрезу и голу в ваши ворота - это нарушение игровой дисциплины?

- Ошибка, она и подразумевает, что будет отрицательный результат. Но, не хотелось бы переходить на персоналии. Внутри команды мы все это разберем, анализ обязательно будет.

- Выход Павлюченко и планировался минут на 15, или ход игры вынудил выпустить его в этот момент?

- По заверению врачей, Роман готов играть максимум 15 минут. Ну и усиливать игру надо было. Роман блестяще проявил себя в эпизоде с забитым мячом.

- Почему Коробов тоже вышел лишь на 15 минут?

- Есть микроцикл подготовки команды. У него сейчас небольшой спад. Ну и нужно было усиливать давление, а Дима - техничный игрок.