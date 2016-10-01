Вадим Скрипченко: "Павлюченко полностью отдавался игре и сделал все, что мог"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после матча 9-го тура чемпионата России с "Томью" (1:1) отметил справедливость результата. По словам наставника, у него нет никаких претензий к игрокам.

– То, как команда провела второй тайм, вот такую игру хотелось бы видеть с первых минут, – отметил Скрипченко. – И, в принципе, такая была установка на игру от тренерского штаба – действовать в силовой, агрессивной манере, встречать соперника на чужой половине поля, не давать много времени и пространства для принятия решения. В этом отношении первые 25 минут у нас не получились. Какая-то непонятная робость чувствовалась. Но, как часто бывает в таких ситуациях, пропущенный гол пошел на пользу. Команда раскрепостилась и начала играть в свой футбол. Стали завязываться комбинации и создаваться моменты. Забили гол со стандартного положения. И во втором тайме вы увидели на поле то, что мне хотелось видеть с первых минут. Считаю, после перерыва была хорошая игра, активные фланговые атаки, особенно справа, и опасные моменты. Конечно, в такой игре, когда есть большое желание одержать победу и команда всеми силами идет вперед есть опасность, что соперник в быстрой атаке может найти свой момент, чтобы забить гол. В принципе, тот опасный момент, который "Томь" создала с попаданием в штангу, мог все изменить, и было бы обидно проиграть в таком матче.

Поэтому если брать в целом, то результат закономерен, но, повторю, что второй тайм в исполнении нашей команды порадовал. Все ребята старались, претензий ни к кому нет, была предельная самоотдача. И замены, которые мы сделали во втором тайме, удержали тот рисунок игры, который мы хотели видеть.

– Замена Павлюченко была вынужденной или он просто подустал?

– Роман у нас ведущий форвард, который находится в хорошей форме. Мы с Романом всегда договариваемся: пока есть силы, пока чувствуешь, что полезен для команды, – ты находишься на поле. Роман большой профессионал в этом отношении, и когда такой футболист сам просит замену – значит, он уже полностью выложился. Вы все видели, что Роман полностью отдавался игре и сделал все, что мог. (Сергей СИМОНОВ)