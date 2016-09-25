Вадим Скрипченко: "Павлюченко мог забить и второй гол"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после победы над "Оренбургом" в матче 8-го тура чемпионата России (1:0) отметил, что команда проявила характер. Единственный мяч забил Роман Павлюченко. По словам специалиста, форвард мог оформить дубль.

- Благодарен ребятам за характер, - сказал Скрипченко в эфире канала "Наш футбол". - У нас непростая ситуация - давно не выигрывали, это довлело. Сегодняшняя победа - как глоток воздуха для "Урала". В первом тайме соперник переигрывал нас на правом фланге полузащиты, мы имели проблемы. В перерыве поменяли тактическую расстановку, стали появляться моменты, мы включили прессинг и провели отличную игру. Было много моментов, Павлюченко мог забить и второй гол, который команда заслужила. В концовке встречи сказалась психология, ребята хотели сыграть на удержание счета, хотя я и не просил этого делать. Соперник пытался оказывать давление. Нам надо было забить второй гол, чтобы избежать нервотрепки.