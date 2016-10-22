Вадим Скрипченко: "Обидно, что качественная игра не добавила очков"

Главный тренер "Урала" Вадим Скрипченко после матча 11-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:1) остался доволен качеством игры. По словам наставника, подвела реализация.

– Качественный матч в нашем исполнении. Выполнили установку на игру, – отметил Скрипченко. – Мы начали прессинговать соперника на его половине поля и заставили играть его в несвойственной для него манере с длинными забросами, единоборства навязывали. Функционально так отыграть весь матч очень тяжело, поэтому договорились с ребятами в перерыве встречать соперника в средней зоне. К сожалению, пропустили, и стратегия вновь поменялась. "Спартак" стал играть по счету, удерживая преимущество и у нас не стало столько пространства. Пришлось переходить к позиционным атакам. Голевые моменты были, но, к сожалению, подвела реализация. Не смогли отыграться. Обидно, что качественная игра не добавляет нам очков.

– Фонтанелло сегодня не было из-за травмы?

– Да. Он восстановился только за день до игры, поэтому было решено отдать предпочтение паре центральных защитников из Сербии.

– Как оцените игру Панкова?

– Нормально сыграл, я им доволен. К сожалению, в эпизоде с пропущенным мячом имела место быть позиционная ошибка.

– Сегодня был эпизод, когда Лунгу в хорошей позиции на входе в штрафную вдруг отдал передачу Павлюченко, на котором висело 3-4 защитника? Это боязнь брать ответственность на себя?

– Вы же знаете Лунгу, у него невысокий КПД в завершающей фазе атаки. Он – фланговый игрок, может обострить игру рывком. Он – очень техничный футболист, но вот сидит в нем этот стереотип, поэтому в таких моментах он частенько отдаёт передачи. Но он потихоньку растет, исправляется.

– Почему поздно вышел Павленко?

– Он вышел на 70-й минуте, когда и должен выйти, До этого момента команда сохраняла структуру игры. (Алексей МАКСИМОВ)