Вадим Скрипченко: "Ничья в матче с "Ахматом" дорогого стоит"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после матча 15-го тура чемпионата России против "Ахмата" (1:1) признал, что во второй половине встречи соперник владел преимуществом. Наставник махачкалинцев признался, что после пропущенного при счете 0:0 гола на 93-й минуте его настроение было на нуле. Гости ушли от поражения, сравняв счет на 96-й минуте.

– В такой игре нам было бы обидно проигрывать, – сказал Скрипченко в эфире канала "Наш футбол". – Конечно, во втором тайме "Ахмат" владел территориальным преимуществом. Они сделали замены в начале тайма. Я почувствовал момент, когда они начали перехватывать инициативу. Если первый тайм был равным и с минимумом моментов, то во втором тайме "Ахмат" стал нам угрожать. В концовке нам было тяжеловато, мы терпели.

После пропущенного со стандарта гола эмоции были на нуле. То, что мы спасли эту игру и взяли очко, дорогого стоит. Повторюсь, нам было бы обидно проиграть. Наверное, справедливость восторжествовала.