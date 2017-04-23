Вадим Скрипченко: "Ничья - не тот результат, на который рассчитывали "Крылья Советов"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко считает, что его команде не хватило реализации моментов в матче 24-го тура премьер-лиги с "Рубином" (0:0). Он подчеркнул, что самарцы стремились к победе в этом поединке.

– Игра неиспользованных возможностей. Мы провели качественный матч. Было много перспективных атак и быстрых переходов в атаку, – цитирует официальный сайт "Крыльев Советов" Скрипченко. – Наш план с прессингом и быстрыми атаками принес результат, но мы не забили. Много ударов нами совершено, но всего один из них в створ. Думаю, по самоотдаче у болельщиков нет претензий к парням. Забитый мяч помог бы нам получить полное удовлетворение. Ничья - не тот результат, на который мы рассчитывали. Только когда все мы проникнемся главной целью, мы достигнем результата. Надеюсь, что наши медики принесут хорошие новости и сделают все возможное, чтобы травмированные игроки быстрее вернулись в строй.

– "Крылья" стали чаще бить по чужим воротам. Это установка?

– Наша задача – доставлять мяч в зону атаки. Только тогда будут опасные моменты.

– Шелдон Бато при вас стал прогрессировать. С чем это связано?

– Шелдон очень крепкий игрок. У него огромный потенциал. Главное – правильно функционально подводить его к играм. Мы искали ему самую эффективную позицию. Он наиболее хорош в разрушении атак и в игре в опорной зоне.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Рубин"