Вадим Скрипченко: "Ни одна команда не заслужила сегодня поражения"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после игры 9-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:2) рассказал о том, что в команде не смотрят на следующие встречи. По его словам, тренерский штаб идет от игры к игре.

- Я думаю, что поздравления неуместны, - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". - Игра разбилась на отрезки. Нам пришлось включаться после того, как мы пропустили. Сначала для того, чтобы отыграться, а потом – чтобы выиграть. Мы затратили немного сил. Нам нужно играть больше на классе, когда мы ведем, в такие моменты необходимо наладить контроль мяча.

После того, как счет стал 2:2, мы отодвинули игру от ворот. Результат заслуженный, любой из команд было бы обидно сегодня проиграть. "Тосно" играет дома, они старались идти вперед, прессинговали нас. Мы выбивали мяч на чужую половину полю, где не могли зацепиться за мяч.

Сложный отрезок впереди? Мы не заглядываем так далеко. Мы смотрим на следующего соперника и выходим на каждую отдельную игру, чтобы набирать очки.