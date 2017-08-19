Вадим Скрипченко: "Неприятно, болезненно и очень стыдно. Но у нас есть время исправить ситуацию"

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко после 7-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:6) отметил, что перед игрой он пытался встряхнуть команду. По словам специалиста, футболисты испытывали волнение в связи с тем, что это была первая игра под руководством нового тренера.

- Комментарии излишни. Перед игрой я пытался встряхнуть команду, хотел дать понять футболистам, что они могут побеждать, - сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко. – Футболисты испытывали волнение и ответственность перед новым тренером.

В самом начале пропустили гол, это наложило отпечаток. Во втором тайме мы пытались спасти игру, но "Рубин" нас наказал. Неприятно, болезненно и очень стыдно. Но у нас есть время исправить ситуацию.