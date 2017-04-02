Вадим Скрипченко: "Не могу назвать себя учеником Гончаренко"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко в преддверии матча 21-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что не считает себя учеником Виктора Гончаренко. Также специалист отметил, что в состав самарского клуба вернулся нападающий Сергей Корниленко.

– Я не могу себя назвать его учеником, мы работали в связке, это уже в прошлом, – сказал Скрипченко во флеш-интервью. – У нас были свои наработки. Амбиции у нас с ним всегда были такие, чтобы работать самостоятельно. Сегодня мы с ним соперники. Игра покажет, насколько мы готовы друг другу представить сюрпризы.

Самый главный момент, который произошел с нашей командой во время перерыва на игры сборной, – это возвращение в строй Корниленко. Нам в предыдущих матчах не хватало его. Надеюсь, что с его возвращением у нас наладится игра в атаке.