Вадим Скрипченко: "Нам предстоит очень тяжелый матч против "Томи"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко, которому накануне матча 15-го тура чемпионата России против "Томи" исполнился 41 год, отметил, что команде предстоит провести очень тяжелую игру. По словам специалиста, по сравнению с предыдущей встречей схема игры команды не поменяется.

В первую очередь, хотел бы поблагодарить всех за поздравления с днем рождения, - сказал Скрипченко в эфире телеканала "Наш футбол". - Команда вчера поздравила меня и переключилась на работу. Нам предстоит очень тяжелый матч, ответственный во всех отношениях. Мы провели очень серьезную работу.

Вместо Тимофея Маргасова сегодня сыграет Сергей Ткачев. Он поднимется на позицию полузащитника, а Дмитрий Ятченко сыграет в обороне. Сама схема игры останется прежней.

Трансляция матча "Крылья Советов" - "Томь"