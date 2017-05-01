Вадим Скрипченко: "Надеюсь, заработанное очко в игре с "Оренбургом" станет золотым для "Крыльев"

Главный тренер "Крыльев Советов" Вадим Скрипченко после матча 26-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (1:1) отметил, что команда потеряла два очка. Специалист подчеркнул, что за четыре тура до конца сезона неизвестно, окажется ли достигнутый результат положительным в конечном итоге.

– Мы рассчитывали на победу, но реализация оставляла желать лучшего, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Скрипченко. – Мы создавали моменты, особенно во втором тайме, когда соперник начал стремиться к победе и стал раскрываться. Но все банально сводилось к тому, чтобы мяч пересек линию ворот. Думаю, мы потеряли два очка, но вся борьба впереди.

За четыре тура до конца сезона неизвестно, как все сложится. Набранное сегодня очко может быть как на вес золота, так его может и не хватить. Надеюсь, это очко окажется золотым для "Крыльев".

"СЭ" вел трансляцию матча